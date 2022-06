Yeliz Koc (28) plant die nächste OP! Die Influencerin machte nie ein Geheimnis um ihre gemachten Brüste – leider ging 2019 ihre erste Operation schief! Yeliz gab offen zu, dass sie sich damals für den günstigsten Chirurg entschieden hatte, den sie finden konnte. 2021 folgte dann der zweite Eingriff, um den vorherigen auszubessern. Doch seit ihrer Schwangerschaft plagen die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin erneut Probleme. Ein Jahr später verriet Yeliz jetzt die ersten Details zu ihrer dritten Brust-OP!

"Ich brauche neue Brüste!", stellte Yeliz in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" fest. Doch eigentlich sollte nach der zweiten OP Schluss sein: "Ich muss es ja leider machen...", fuhr die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) fort – denn seit einem Milchstau sind Yeliz' Implantate locker und verrutschen ständig, sodass sie immer einen BH oder Ähnliches tragen muss. Obwohl Yeliz große Bedenken wegen der Betäubungsspritzen hat, habe die 28-Jährige keine Angst vor der bevorstehenden OP. In den nächsten Wochen wird besprochen, wann der Eingriff stattfinden soll.

"Das Problem ist, dass man nach einer Brust-OP sechs Wochen lang nichts tragen darf – Ich darf Snow dann nicht tragen!", stellte Yeliz bedrückt fest. Das wird aber kein Hindernis für die ehemalige Bachelor-Kandidatin sein: "Dann müssen wir dich unterstützen", beruhigte Filiz (35) ihre jüngere Schwester im Podcast. Außerdem wird in der Zeit nach der Operation die Mutter der beiden Yeliz unter die Arme greifen.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de