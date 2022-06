Britney Spears (40) scheint nicht darüber hinwegzukommen. Die Pop-Prinzessin unterstand rund 13 Jahre lang der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (69). Erst Ende 2021 konnte sich die "Toxic"-Interpretin endlich von den Fesseln befreien und ihre Freiheit genießen. Allerdings hängt ihr diese schwierige Zeit immer noch nach. So wetterte die Sängerin schon des Öfteren gegen ihre Familie. Britney schoss nun erneut öffentlich gegen ihre Eltern, doch dieses Mal reagierte ihre Mutter Lynne Spears darauf!

Die Musikerin postete auf Instagram ein motivierendes Video, dessen Aussage wahrscheinlich an ihre Familie gerichtet war. So hört man in dem Clip eine Stimme sagen: "Und vergiss nie, wie sie dich auf Distanz gehalten haben, als du Liebe gebraucht hast." Das griff ihre Mutter Lynne als Kampfansage auf, denn laut Page Six reagierte sie auf den Post mit einem augenrollenden Emoji und folgenden Worten: "Du willst mich wohl verarschen!" Das bereute die 67-Jährige offenbar direkt im Anschluss, denn einige Minuten später konnte man den Kommentar nirgendwo mehr auffinden – sie hat ihn wohl gelöscht!

In der vergangenen Woche heirateten Britney und Sam Asghari (28), jedoch lud die 40-Jährige ihre Familie nicht zu ihrem großen Tag ein. Trotzdem gratulierte Lynne ihrer Tochter im Netz und schrieb: "Du siehst strahlend und so glücklich aus! Deine Hochzeit ist eine Traumhochzeit."

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Action Press / REX FEATURES LTD. Jamie und Lynne Spears in Los Angeles, 2012

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

