Ihre Familie hat an sie gedacht! Britney Spears (40) hat am vergangenen Donnerstag Nägel mit Köpfen gemacht – und ihrem langjährigen Partner Sam Asghari (28) das Jawort gegeben. Zum Hochzeitsfest waren zwar Megapromis wie Madonna (63) oder Paris Hilton (41) eingeladen – aus ihrem engsten Familienkreis soll die Popprinzessin aber nur Wert auf die Anwesenheit ihres Bruders Bryan gelegt haben. Obwohl sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Jamie Lynn (31) aktuell auf Kriegsfuß steht, gab es jetzt immerhin Glückwünsche von ihrer Mutter.

Auf Instagram teilte Britney in den vergangenen Tagen einige Eindrücke von der romantischen Zeremonie und der wilden Party danach. Auf eines dieser Fotos hat ihre Mutter Lynne nun tatsächlich reagiert. "Du siehst strahlend und so glücklich aus! Deine Hochzeit ist eine Traumhochzeit", schrieb sie in einem Kommentar. Sie beschrieb die Feierlichkeiten als sentimental und ziemlich besonders und fügte hinzu: "Ich freue mich so für dich! Ich liebe dich!"

Ihre Schwester hat hingegen noch keine öffentlichen Glückwünsche an Britney ausgesprochen. Allerdings ließ sie es sich nicht nehmen, einen Hochzeitspost der 40-Jährigen mit einem roten Herzchen zu markieren.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

