Neuzugang Cedric mischt den mexikanischen Strand auf! Zurzeit flimmert die Flirtshow Ex on the Beach über die deutschen Bildschirme. In der sechsten Folge wurde Cedric Beidinger als neues TV-Sternchen an den Strand von Mexiko gespült. Das Fitnessmodel scheint für einige Kandidaten allerdings kein Unbekannter zu sein: Als er von der einstigen Love Island-Kandidatin Anna Iffländer unter vier Augen in Empfang genommen wird, sind beide sichtlich erfreut. Doch in der Villa sorgt Cedrics Ankunft für gemischte Gefühle!

Für Anna und den einstigen Big Brother-Gewinner scheint es nicht das erste Treffen zu sein: "Hab mich natürlich riesig gefreut", gibt sie zu. Die beiden haben eine Vorgeschichte – nachdem sich Anna von ihrem damaligen Freund Marc getrennt hatte, trafen sie und Cedric sich ab und zu und es entwickelte sich etwas. Nähere Details, was genau zwischen ihnen lief, wollten sie aktuell noch nicht erzählen. Auch als Jill (21) den Onlinecoach zum ersten Mal erblickt, zeigt sie sich von seinem äußeren Erscheinungsbild geflasht: "Ich finde, der ist ultrahot, also der sieht richtig, richtig gut aus!"

So gut Cedric auch bei den Mädels anzukommen scheint – bei den Jungs in der Villa stößt der Schönling auf Antipathie. Besonders Marc ist nicht gerade erfreut, auf den einstigen Flirt seiner Ex zu treffen: "Da habt ihr mich definitiv sehr überrascht." Auch Marcs Kollege Teezy scheut sich nicht, ein schnelles Urteil über den Neuankömmling zu fällen: "Boah, der Neue, Cedric, sein Auftritt war jetzt echt nicht so nice, dieser arrogante Touch."

Anzeige

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de