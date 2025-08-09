Vor "Ex on the Beach": Teezy lernte eine andere Frau kennen

Reality-TV-Star Teezy hat in einem Interview mit Promiflash ein sehr persönliches Beziehungsgeheimnis preisgegeben. Vor den Dreharbeiten zur Dating-Show Ex on the Beach habe er eine besondere Frau kennengelernt. "Ich habe jemanden kennengelernt. Eine sehr, sehr wichtige Person, eine sehr schöne Person", verriet der selbstbewusste Fernsehstar. Doch ausgerechnet sein turbulentes Verhältnis zu seiner Ex Venera habe die frische Bekanntschaft ins Wanken gebracht. "Da hat sie sich von mir getrennt", erklärte er weiter und fügte hinzu: "Ich bin auch nicht über sie hinweg, muss ich ehrlich sagen."

Die zwischenmenschlichen Komplikationen mit Venera sorgen laut Teezy bis heute für Missverständnisse. Seine ehemalige Flamme denke weiterhin, dass er Gefühle für Venera hege, was er jedoch entschieden ablehnt: "Sie denkt halt immer noch, dass ich total in love bin mit Venera, was ich absolut nicht bin." Das Drama sei der Grund gewesen, weshalb die zarte Kennenlernphase mit seiner neuen Bekanntschaft ein abruptes Ende gefunden habe. Aktuell sei der C-Promi Single, doch es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickle. Teezy selbst klingt trotz allem aufrichtig hoffnungsvoll.

Der Reality-TV-Star, der vor allem durch seine Auftritte in Formaten wie "Ex on the Beach" bekannt wurde, ist seinen Fans auch für seine emotionale Offenheit ein Begriff. Besonders in Beziehungsfragen reicht er nicht selten tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben. Teezy scheint ein echtes Händchen für das Zwischenmenschliche zu haben – sei es in der romantischen oder auch dramatischen Hinsicht. Ob es für ihn und seine geheimnisvolle Bekanntschaft einen Neuanfang geben könnte, bleibt ungewiss. Auf alle Fälle ist klar: Sein Leben bleibt spannend, sowohl vor als auch hinter den Kameras.

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kingmorteezy/ Teezy, Reality-TV-Bekanntheit