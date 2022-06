Game of Thrones-Fans dürfen sich freuen! Seit 2011 begeisterte die US-amerikanische Fantasyserie weltweit die Zuschauer. Doch mit der Ausstrahlung der achten Staffel endete die Serie im Jahr 2019 – das bedeutete aber nicht das Ende des GoT-Universums! Mittlerweile sind sechs Spin-offs der Erfolgsserie geplant oder bereits in der Entwicklung. Jetzt denkt HBO anscheinend an das siebte "Game of Thrones"-Spin-off – mit Kit Harington (35) in der Hauptrolle!

Wie The Hollywood Report berichtete, soll das GoT-Spin-off ein Sequel werden. Bei diesem soll die Geschichte des Charakters Jon Snow nach der eigentlichen Original-Handlung weiter erzählt werden. Kit Harington würde somit an das GoT-Set zurückkehren und erneut in die Rolle des möglichen Erbe des Eisernen Throns schlüpfen. Da es sich bei der potenziellen Serie um eine "Game of Thrones"-Fortsetzung handeln soll, ist es möglich, dass bekannte Charaktere ebenfalls zurückkehren könnten – wie Jons Halbgeschwister Arya Stark (gespielt von Maisie Williams, 25) und Sansa Stark (gespielt von Sophie Turner, 26).

Bisher haben sich weder der Sender HBO noch die Vertreter von Kit Harington zu den Plänen geäußert. Allerdings soll der "Jon Snow"-Darsteller fest entschlossen sein, die Rolle des Serienlieblings wiederzubeleben! Das sollte vor allem die GoT-Fans besonders gut gefallen.

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei der Emmy-Verleihung 2019

Game of Thrones, RTL II Maisie Williams, Isaac Hempstead-Wright und Sophie Turner in "Game of Thrones"

Getty Images "Game of Thrones"-Star Kit Harington

