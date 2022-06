Rebel Wilson (42) zeigt stolz ihr Liebesglück! Die Schauspielerin hatte vergangene Woche ihre Beziehung mit Ramona Agruma öffentlich gemacht. Überschattet wurden die tollen Neuigkeiten von schwerwiegenden Vorwürfen: Denn eine australische Zeitung wurde bezichtigt, das Coming-out der Blondine erzwungen zu haben. Das tut Rebels und Ramonas Liebe zueinander allerdings offenbar keinen Abbruch: Die beiden zeigten sich jetzt nämlich fröhlich und verliebt im Italien-Urlaub.

Auf Instagram teilte Rebel nun ein Foto, das sie neben ihrer Partnerin zeigt. Ramona und sie stehen dabei Hand in Hand auf einer italienischen Piazza. Während die "Senior Year"-Darstellerin ein gelbes Sommerkleid trägt, ist ihre Liebste in ein elegantes dunkles Outfit gehüllt. Beide strahlen freudig in die Kamera. "Ciao Bellas", schrieb die 42-Jährige unter den Beitrag.

Unter dem Post versammelten sich rasch viele Fans und Weggefährten, um ihre Freude über die süße Liebesgeschichte auszudrücken. "Ich liebe dein Kleid, Rebel, und ich freue mich so für euch beide", schrieb eine begeisterte Userin. Andere freuten sich mit roten Herz-Emojis.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2022

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im April 2022 in Utah

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

