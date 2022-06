David Beckham (47) ist richtig happy. Der ehemalige Profikicker und seine Ehefrau Victoria Beckham (48) geben ein richtiges Traumpaar ab. Die beiden sind stolze Eltern, vier gemeinsamer Kinder: Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (10) machen ihr Familienglück perfekt. Immer wieder machen das Model und der Hottie im Netz deutlich, wie sehr sie ihre Kids lieben – so wie jetzt zum Vatertag in Großbritannien: David richtete ein paar liebevolle Worte an seine Rasselbande.

In seiner Instagram-Story postete der ehemalige Fußballprofi einige Schnappschüsse mit seinen Kids. Zu einem Gruppenfoto seiner Tochter und ihrer drei Brüder schrieb David, dass er immer sehr stolz auf seinen Nachwuchs sei. "Ich liebe euch Kinder.", fügte er hinzu. Ein gemeinsames Foto mit seinen Jungs kommentierte der 47-Jährige mit den Worten: "Ich liebe es, Vater zu sein." Außerdem postete er jeweils ein Bild von sich mit einem seiner Kinder und erklärte jedem noch einmal einzeln seine Liebe.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte David zudem einen niedlichen Beitrag, um seinem und Victorias Vater zu gratulieren. "Alles Gute zum Vatertag an zwei tolle Väter. Danke für alles, was ihr für uns tut und dafür, dass ihr immer da seid. Wir lieben euch beide", erklärte David unter einem Kinderbild von sich mit seinem Papa und einem Schnappschuss mit dem Vater seiner Gattin.

Instagram / davidbeckham Romeo und David Beckham

Instagram / davidbeckham Harper und David Beckham

Instagram / davidbeckham Cruz und David Beckham

