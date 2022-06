Victoria Beckham (48) ist hin und weg! Die Designerin und ihr Ehemann David Beckham (47) gelten als absolutes Promi-Traumpaar. Der Hottie und das Model sind stolze Eltern der vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (10). In den sozialen Medien zeigen die beiden regelmäßig, wie nah sie ihren Kids stehen. Jetzt teilte Victoria einen süßen Schnappschuss von David und Harper Dazu machte die Vierfach-Mama den beiden eine niedliche Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Profil teilte das Model zuletzt ein süßes Foto von ihrem Göttergatten mit Harper. Auf dem Foto posiert das Vater-Tochter-Gespann schick gekleidet vor einer geöffneten Balkontür in Venedig. Harper trägt ein ärmelloses Kleid von dem österreichischen Designer-Duo Zimmermann. Im Kontrast zu dem farbenfrohen Kleid seiner Begleitung ist Davids doppelreihiger Anzug dunkel gehalten. Das Bild brachte wohl auch Victorias Mutter-Herz zum Schmelzen. Zu dem Foto schrieb sie: "Besondere Zeit mit dem besten Papa der Welt. Mama liebt euch beide so sehr." Die 48-Jährige ergänzte, dass David ihr "Ein und Alles" sei und schickte Küsse an ihre Tochter.

Auch die Abonnenten des ehemaligen Spice Girls-Mitgliedes sind von dem Post verzückt. "So ein schöner Moment zwischen Harper und ihrem Papa", kommentierte ein User den Schnappschuss. Zudem sind viele Fans beeindruckt davon, wie erwachsen Victorias Tochter neben ihrem Vater aussehe.

Instagram / victoriabeckham Harper und David Beckham im Juni 2022

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, April 2022

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, 2014 in London

