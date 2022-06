Adele (34) steht erneut vor großen Problemen. Eigentlich sollte die Sängerin von Januar bis April ihre eigene Show in Las Vegas bekommen. Doch unter Tränen teilte die "Hello"-Interpretin ihren Fans in den sozialen Medien mit, dass sie ihre Las-Vegas-Show verschieben muss – aufgrund der Gesundheitskrise war diese noch nicht fertig. Jetzt könnte Adeles Dauer-Tournee in der Wüstenstadt komplett abgesagt werden.

Wie The Sun berichtet, hat die Britin nun Schwierigkeiten mit dem Veranstaltungsort. Denn das Caesars Palace, wo die Shows geplant waren, habe die Theater-Mitarbeiter des Hotels sowie das Personal aus den Casinos und dem Unterhaltungsbereich für den Sommer entlassen. Ihnen soll mitgeteilt worden sein, "bis September zu Hause zu bleiben". Und eine richtige Alternative, damit Adele ihre Konzerte trotzdem spielen kann, gibt es offenbar nicht.

Eigentlich versprach Adele, die Termine zu verschieben, und sagte dem Talkmaster Graham Norton: "Es wird dieses Jahr auf jeden Fall zu 100 Prozent stattfinden." Doch ab Ende September spielt Rod Stewart (77) an dem Veranstaltungsort. Auch im nahe gelegenen Planet Hollywood sind bis kurz vor Weihnachten Shows anderer Künstler geplant.

