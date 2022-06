Amira Pocher (29) muss aktuell einiges an Gegenwind einstecken. Die Moderatorin und ihr Ehemann Oliver Pocher (44) nehmen im Netz selten ein Blatt vor den Mund und äußerten schon oft Kritik an bekannten Persönlichkeiten. Unter anderem bekamen diverse Influencer ihr Fett für ihr Werbeverhalten weg. Nun brachte die Brünette selbst ein eigenes Produkt heraus und warb dafür. Das kam bei einigen Followern aber nicht gut an: Amira wird Doppelmoral vorgeworfen!

Amira hat ihre eigenen Nagellacke auf den Markt gebracht, die sie nun auf Social Media bewirbt. Neben Zuspruch gab es aber auch Kritik! Unter anderem stieß die Angelegenheit dem Rapper Gzuz (33) sauer auf: "Aber gegen andere Influencer schießen, die versuchen, mit Werbung Geld zu machen. [...] Doppelmoral des Grauens", wetterte der "Späti"-Interpret in seiner Instagram-Story.

Viele Nutzer teilen die Einstellung des Musikers offenbar. "Gzuz hat es auf den Punkt gebracht" oder "Gzuz hat recht. Eure Doppelmoral geht den Menschen auf den Zeiger", stimmten mehrere User dem 33-Jährigen unter Amiras Instagram-Beitrag zu.

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / gzuz187_official Gzuz im Juli 2019

ActionPress Rapper Gzuz im Mai 2019

