Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Die britische Band Fleetwood Mac wurde 1967 gegründet. Doch erst nach einigen Besetzungswechseln etablierte sich die Gruppe zu einer erfolgreichen internationalen Rockband. 1977 veröffentlichten sie ihr Album "Rumours", welches zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte gehörte. Er hat einige Höhen und Tiefen der Gruppe miterlebt: Brett Tuggle. Nun ist der Keyboarder im Alter von 70 Jahren verstorben!

Das gab nun sein Kumpel Rick Springfield am Sonntag via Twitter bekannt. "Unser süßer Brett Tuggle hat es heute Nacht in den Himmel geschafft. Gott segne seinen wunderbaren Geist", hieß es in dem Statement des Musikers. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt – laut mehren Berichten erlag Brett aber seinem Krebsleiden.

Brett galt nicht als offizielles Mitglied der Band – stand jedoch zwischen den 1970ern und 1980ern viele Male mit Fleetwood Mac auf der Bühne und begeisterte die Massen mit Hits wie "Dreams". Insgesamt veröffentlichten sie in ihrer musikalischen Laufbahn bisher 17 Studioalben. Das letzte kam 2003 auf den Markt – seitdem ist es um die Rockband eher ruhiger geworden.

Getty Images Fleetwood Mac

Getty Images Fleetwood Mac im September 2018

Getty Images Mike Campbell, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie und Mick Fleetwood im März 2019 in New York

