"Keine Lust": Stevie Nicks (76) will nicht Mitte 90 werden

Die legendäre Sängerin und Songschreiberin Stevie Nicks (76) hat in einem aktuellen Interview mit Rolling Stone Einblicke in ihre Gedanken über das Älterwerden und ihre Zukunftspläne gegeben. "Ich werde wahrscheinlich verhasste 95 Jahre alt werden", scherzte sie und erklärte weiter: "Ich habe wirklich kein Verlangen, so alt zu sein, ehrlich gesagt. Ich meine, ich werde einen Elektroroller haben, ich werde wütend sein und ich werde weiter tanzen." Sie betonte, dass sie zwar keine Angst vor dem Sterben, aber "keine Lust aufs Altern" habe. Ihre Eltern seien mit 80 und 84 Jahren verstorben, für sich selbst hat Stevie ein Alter von knapp 90 anvisiert: "Ich bin mit 76 eine jüngere Person, als sie es damals mit 76 waren. Also dachte ich an 88, 89."

Obwohl sie in letzter Zeit sehr beschäftigt war, unter anderem mit einem Auftritt bei Saturday Night Live, wo sie ihre neue Pro-Choice-Hymne "The Lighthouse" performte, und einer ausgedehnten Stadiontournee mit Billy Joel (75), fühlt sich Stevie in Bezug auf ihre kreativen Projekte nicht erfüllt. "Deshalb bin ich wirklich froh, dass diese Tour vorbei ist, damit ich an einem Album arbeiten kann", erklärte sie. Sie bedauert, dass sie in den letzten Jahren nicht viel Zeit für die kreativen Dinge hatte, die sie liebt, wie das Zeichnen, das Schreiben von Liedern und Poesie. Außerdem hat sie den Wunsch geäußert, ein eigenes Parfüm zu kreieren, da sie einen besonderen Duft hat, den sie liebt.

Stevie, die ihr letztes Soloalbum im Jahr 2014 veröffentlichte, hat keine konkreten Pläne, sich zur Ruhe zu setzen. Sie sagte, dass sie sich erst dann zurückziehen wird, wenn sie das Gefühl hat, dass es "altersunangemessen" ist, weiterzumachen. Bis dahin möchte sie weiterhin auftreten, vielleicht in einer etwas anderen Form. Sie kann sich vorstellen, in wunderschönen, gotischen Theatern in den USA und Europa zu spielen, wo sie zwei Stunden auf der Bühne steht und einige Songs im Sitzen vorträgt. Nach dem tragischen Verlust ihrer Freundin und Bandkollegin Christine McVie im Jahr 2022 bezeichnete Stevie Fleetwood Mac als "tot", schließt daher ein Comeback der Band aus und fokussiert sich seitdem auf ihre Solokarriere.

Getty Images Stevie Nicks im März 2019 in New York

Getty Images Fleetwood Mac im September 2018

