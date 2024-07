Zerstrittene Kollegen: Mick Fleetwood hofft auf Versöhnung

Fleetwood Mac gehört zu den berüchtigtsten Bands dieser Welt. Seit den späten 60ern begeistert die Musikgruppe ihre Fans – und mindestens genauso lange gibt es immer wieder Streitereien zwischen verschiedenen Mitgliedern. Besonders zwischen Leadsängerin Stevie Nicks (76) und Gitarrist Lindsey Buckingham (75) kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten. 2018 wurde Lindsey wegen Stevie angeblich sogar aus der Band geworfen. Drummer und Namensgeber der Gruppe, Mick Fleetwood (77), hofft dennoch auf eine Versöhnung seiner beiden früheren Kollegen. "Es ist kein Geheimnis, dass zwischen den beiden eine emotionale Backsteinmauer existiert. Stevie ist in der Lage, klar zu sagen, was sie fühlt und was nicht, ebenso wie Lindsey. Aber ich persönlich würde gerne eine Heilung zwischen den beiden sehen", meint er in einem Interview mit MOJO.

Es ist unklar, wie genau es damals zu Lindseys Rauswurf kam. Wie People damals berichtet hatte, kam es nach einem Auftritt der Band zu einer Unstimmigkeit. In einem Interview mit dem Magazin hatte Lindsey erläutert, dass Stevie der Band ein Ultimatum gestellt hätte. "Entweder ich muss gehen oder sie geht", hatte der Musiker geschildert. Daraufhin hätten die Bandmitglieder sich für die Sängerin entschieden. Stevie selbst hatte nach seinem Rauswurf ebenfalls ein Statement für das Magazin abgegeben, in dem sie Lindseys Auffassung der Situation widerlegte: "Ich habe nicht verlangt, dass er entlassen wird. Ehrlich gesagt, habe ich mich selbst gefeuert. Ich habe mich proaktiv aus der Band und einer Situation entfernt, die ich als schädlich für mein Wohlbefinden empfand. Ich war fertig. Wenn die Band ohne mich weitermacht, dann soll es so sein."

Vor wenigen Wochen hatte Stevie sich schon einmal zu einer möglichen Reunion der Band geäußert. Damals war sie sich sicher, dass es nicht möglich wäre, weil ein wichtiges Mitglied der Band vor ein paar Jahren verstorben war. Die Keyboarderin Christine McVie erlag im Jahr 2022 einer Krebserkrankung. Ohne sie würde Fleetwood Mac unmöglich funktionieren, stellte die "Gypsy"-Sängerin gegenüber der anfänglichen Quelle klar. Außerdem stellte sie infrage, ob Lindsey eine Reunion-Tour überhaupt mitmachen könnte, da diese "so anspruchsvoll" sei. Lindsey hatte immerhin im Jahr 2019 gesundheitliche Probleme und musste am offenen Herzen operiert werden.

Getty Images Lindsey Buckingham, Ex-Fleetwood Mac-Gitarrist

Getty Images Christine McVie und Stevie Nicks im Januar 2018

