Stevie Nicks rettete Fleetwood-Mac-Karriere durch Abtreibung

Stevie Nicks (76) erzählte, warum sie sich während ihrer Beziehung mit Don Henley für eine Abtreibung entschied. Als sie 1977 schwanger wurde, erlebte ihre Band Fleetwood Mac gerade einen Höhenflug mit dem Album "Rumours". Stevie erinnerte sich in einem Interview mit Rolling Stone an ihren inneren Konflikt: "Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Ich kann kein Kind bekommen. Ich bin nicht die Art von Frau, die ihr Baby einem Kindermädchen überlassen würde, nicht in einer Million Jahren." Sie war sich allerdings sicher, dass eine mehrjährige Babypause die Band "erledigen" würde. "Also entschied ich mich für eine Abtreibung. Wenn die Leute deswegen sauer auf mich sind, ist mir das egal", erklärte die "Silver Springs"-Sängerin.

Schwanger wurde die 76-Jährige damals durch einen Unfall. Gegenüber dem Magazin verriet sie, dass sie mit einer Spirale verhütete und von der Schwangerschaft überrascht wurde: "Was zum Teufel ist passiert? Ich respektiere die Regeln der Welt, und plötzlich passiert mir das, und ich kann es nicht begreifen." Ihr Gynäkologe konnte das medizinische Rätsel schließlich aufklären: Stevie hat eine gekippte Gebärmutter, wodurch die Spirale nicht vollumfänglich funktionieren konnte. Erst durch die Schwangerschaft wurde dies erkannt.

Dass die Sängerin Fleetwood Mac nicht aufgeben wollte, hatte viele Gründe. Einer davon war der Einfluss der Band auf viele der Fans. "Ich wusste, dass die Musik, die wir in die Welt bringen würden, die Herzen so vieler Menschen heilen und die Menschen so glücklich machen würde", berichtete Stevie im Jahr 2020 gegenüber Guardian. "Und ich dachte: Weißt du was? Das ist wirklich wichtig. Es gibt keine andere Band auf der Welt, die zwei Lead-Sängerinnen und zwei Songwriterinnen hat. Das war meine Mission." Damit bezog die Musiklegende sich auf ihren bereits verstorbenen Co-Star Christine McVie. Laut Stevie bekam auch Christine keine Kinder, um stattdessen ihrer musikalischen Inspiration zu folgen.

Getty Images Don Henley und Stevie Nicks singen bei Rock & Roll Hall Of Fame im Jahr 2019

Getty Images Christine McVie und Stevie Nicks im Januar 2018