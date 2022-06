Insider: Kendall Jenner und Devin Booker sind getrennt!

Ist Kendall Jenner (26) jetzt wieder auf dem Singlemarkt? Das schöne Model war bis vor Kurzem eigentlich in einer Beziehung mit Devin Booker (25) gewesen. An der Seite des Basketballers besuchte die Beauty auch die Hochzeit ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian (43). Doch zuletzt kamen dann Spekulationen auf, das Paar habe sich getrennt. Ein Insider will jetzt wissen: Bei Kendall und Devin ist tatsächlich alles aus!

Gegenüber Entertainment Tonight bestätigte eine Quelle aus dem engsten Kreis der früheren Turteltauben jetzt das Liebes-Aus. "Kendall hat das Gefühl, dass sie auf unterschiedlichen Wegen sind", erklärte der Bekannte der US-Amerikanerin. Ein weiterer Insider beteuerte ebenfalls, die beiden seien getrennt – es gebe jedoch bereits Gespräche über ein Comeback.

Kendall und Devin selbst äußerten sich bisher nicht zu den Gerüchten. Überhaupt teilten die beiden nur sehr selten Einblicke in ihr Privatleben – Pärchenfotos gab es nur selten. Zum Geburtstag des Sportlers widmete Kendall ihrem Schatz lediglich einige süße Worte im Netz.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Getty Images Kendall Jenner, September 2021

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

Glaubt ihr, dass Kendall und Devin sich tatsächlich getrennt haben? 387 Stimmen 224 Ja! Hört sich für mich danach an. 163 Nee, das sind doch nur Gerüchte.



