Ihr Charakter? "Princess Charming"-Jay erklärt Korb an Hanna

Deshalb verließ sie die Show freiwillig! Hanna Soekeland ist die neue Princess Charming – und darf als Protagonistin heiße Single-Ladys daten. Selbstverständlich passt es jedoch nicht mit jeder Kandidatin. So mussten nach zwei Folgen bereits drei Damen ihre Koffer packen und gehen. Aber nicht nur Hanna entscheidet, wen sie weiter kennenlernen möchte. So beschloss die Content Creatorin Jay freiwillig zu gehen – gegenüber Promiflash erklärte sie nun ihre Beweggründe!

Bereits in der Show meinte die Influencerin aus Frankfurt am Main zu Hanna in der Entscheidungsnacht, dass sie sich nicht wohlfühle. Im Promiflash-Interview führte Jay aber aus: "Da Hanna optisch nicht mein Typ ist, musste es für mich der Charakter raushauen. Ich konnte jedoch mit Hanna nicht wirklich connecten und gewisse Dinge haben mir einfach gefehlt." Sie beschloss, ihrem Bauchgefühl zu folgen und das Liebesabenteuer abzubrechen. Das bereut die 27-Jährige auch bis heute nicht.

Jay sei sich nämlich stets treu geblieben. Zu intensiven und aufschlussreichen Gesprächen mit Hanna kam es ebenfalls nicht. Ist sie deswegen ein wenig traurig? "Um es kurzzuhalten – nein, die Reise war auch so sehr bereichernd für mich", fand sie klare Worte im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / jaygotajetpack Jay, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Hanna bei der ersten "Princess Charming"-Entscheidung

Instagram / jaygotajetpack Die "Princess Charming"-Kandidatin Jay im Mai 2022

