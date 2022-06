"Tolle Frau": So süß schwärmt Tom Brady von seiner Gisele!

Sie gelten als das Traumpaar schlechthin! Tom Brady (44) und Gisele Bündchen (41) sind bereits seit 2009 miteinander verheiratet und gehen seither durch dick und dünn. Zusammen sind die Eheleute stolze Eltern der Kinder Vivian Lake (9) und Benjamin (12). Im Februar zelebrierten der NFL-Star und das Model ihren 13. Hochzeitstag. Die beiden sind augenscheinlich immer noch sehr verliebt – wie Tom nun abermals bewies!

In einem Interview mit People kam der Footballer aus dem Schwärmen über seine Gattin gar nicht mehr raus. "Ich habe eine tolle Frau, die sich um unsere Kinder und unsere Familie kümmert", erklärte Tom. In all den Jahren sei Gisele ihm stets eine große Stütze gewesen: "Ich könnte ohne sie nicht das tun, was ich tue:" Als Sportler ist der 44-Jährige nur wenig zu Hause, so was könne nur eine "großartige Partnerschaft" überstehen.

Momentan steht Tom allerdings nicht auf dem Footballfeld – erst im Juli geht es für ihn und seine Mannschaft in ein Trainingslager. Seine freie Zeit genieße der Quarterback momentan in den vollsten Zügen. "Wir haben viel Zeit mit der Familie geplant", plauderte er abschließend aus.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2020

