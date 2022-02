Die beiden sind noch immer überglücklich! Schon seit 2006 sind Gisele Bündchen (41) und Tom Brady (44) ein Paar. Drei Jahre später gaben sie sich schließlich das Jawort und bekamen in den folgenden Jahren zwei gemeinsame Kinder: den kleinen Benjamin (12) und Töchterchen Vivian Lake (9). Nun jährte sich der Hochzeitstag des Traumpaars: Mit einem süßen Post gratulierte Tom seiner Gisele zu diesem besonderen Anlass!

Auf Instagram teilte der Footballstar einen niedlichen Schnappschuss von der Hochzeit. Darauf küsst Tom das Supermodel liebevoll auf die Nase, während dieses glücklich lächelt. "Vor 13 Jahren haben wir beide uns das Jawort gegeben – und du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist", schwärmte er unter dem Beitrag. Offenbar hat sich an der Liebe der beiden zueinander nichts verändert, denn Tom schrieb weiterhin: "Ich liebe dich jetzt mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können."

Aber nicht nur der einstige Quarterback zelebrierte den gemeinsamen Hochzeitstag. Auch Gisele selbst veröffentlichte das rührende Bild und teilte ihrem Mann ihre Zuneigung mit: "Alles Liebe zum Jahrestag an die Liebe meines Lebens. Te amo", betitelte die Laufstegschönheit das Bild.

Getty Images Gisele Bündchen mit ihren Kindern Ben und Vivian beim Super Bowl 2021

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen, 2022

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, 2017

