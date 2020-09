Alle gegen Sarah Knappik (33)! Momentan ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Like Me – I'm Famous zu sehen – und macht sich dort alles andere als beliebt. Mit Schlagersängerin Melanie Müller (32) etwa geriet sie heftig aneinander. Trotzdem schien sie in Juana Princess eine treue Verbündete in der Show zu haben – bis jetzt: Gegenüber Promiflash verriet die Musikerin, wie sie wirklich über Sarah denkt.

"Das, was Melanie über Sarah erzählt hat, hat sich in meinen Augen in den meisten Situationen bestätigt! Was ich schade finde, denn ich hatte sie erst anders wahrgenommen", betonte Juana im Gespräch mit Promiflash. Sie selbst hätte sie eigentlich als sehr ehrlich und loyal eingeschätzt. Doch bei der Ausstrahlung im TV wurde sie nun eines Besseren belehrt. "Das war sie dann auch nicht wirklich in allen Situationen mir gegenüber – zum Beispiel, als sie da mit Dijana im Garten saß und mich dann wieder weggeschickt hatte", erklärte sie weiter. Sie habe sich von Sarahs Charakter täuschen lassen und sei deshalb von sich selbst enttäuscht.

Vor dem TV-Start hatte Juana noch wesentlich versöhnlichere Töne angeschlagen und schwärmte geradezu von der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Am sympathischsten fand ich Sarah. Ihr erzählte ich gleich noch von meinem normalen Beruf als diplomierte Pflegefachfrau und damit kam ich gut bei ihr an." Das habe sie in dem Moment sehr gefreut, weil sie sich direkt mit jemandem habe anfreunden können.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Sarah Knappik, Juana Princess und Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller, Juana Princess und Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Juana Princess bei "Like Me I'm Famous"

