Schwangerschaftsende in Sicht! Coupleontour geben ein Update

Bald ist es so weit – Coupleontour darf sich auf seinen ersten Nachwuchs freuen! Ende des vergangenen Jahres gaben Vanessa und Ina bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nun dauert es nicht mehr lange, bis das Paar seine kleine Tochter in den Armen halten kann. Doch wie geht es den werdenden Müttern so kurz vor der Geburt? Im Promiflash-Interview plauderte Vanessa aus: "Also es wird immer schwieriger und die Symptome vom Anfang kommen wieder. Langsam habe ich so 'Beckenschmerzen' und ich habe einige Krampfadern dazubekommen." Dennoch sei die Schwangerschaft für die Influencerin ein schönes Erlebnis.

