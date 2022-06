Verheiratet? Matthias Schweighöfer klärt Ring-Gerüchte auf

Sind Matthias Schweighöfer (41) und seine Ruby O. Fee (26) nun verheiratet oder nicht? Der "100 Dinge"-Darsteller und die Brünette sind nun schon seit fast vier Jahren ein Paar. Auch mit den beiden Kindern des Schauspielers versteht die Beauty sich sehr gut. Vor Kurzem machten sogar Hochzeitsgerüchte die Runde: Die Turteltauben trugen nämlich verdächtige Ringe. Nun klären Matthias und Ruby auf: Es handelte sich dabei nicht um Eheringe!

Das Paar legte einen coolen Auftritt auf dem Deutschen Fernsehpreis hin. Dort kamen die beiden auch auf die Hochzeitsgerüchte zu sprechen, wie t-online berichtet. Es habe sich bei dem verdächtigen Schmuck lediglich um Freundschaftsringe gehandelt, wie Matthias mit einem Augenzwinkern aufklärte.

Wann die beiden den nächsten Schritt wagen werden, bleibt also weiterhin abzuwarten – es scheint aber so, als seien die beiden überglücklich miteinander. "Ich kann nicht in Worte fassen, was du mir bedeutest. Du bist der witzigste, liebevollste und cleverste Boss/Partner/Vater, den es gibt", schwärmte die 26-Jährige 2021 über ihren Partner auf Instagram.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im März 2022

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im November 2021

