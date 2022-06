Mit Baby Malcolm: John und Olivia Munn genießen Spaziergang

John Mulaney (39) und Olivia Munn (41) scheinen die Zeit als kleine Familie in vollen Zügen zu genießen. Vergangenes Jahr überraschte das Paar seine Fans mit den freudigen Neuigkeiten, dass es zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Im November 2021 kam dann ihr Sohn Malcolm Hiệp Mulaney zur Welt. Auch im Netz präsentieren die Schauspieler ihr Familienglück seitdem immer wieder gerne. Nun wurden Olivia und John bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Baby gesichtet.

Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, wie die stolzen Eltern zusammen mit ihrem Nachwuchs durch die Straßen von New York City schlendern. Während der kleine Mann in einem schwarzen Kinderwagen durch die Gegend geschoben wird, unterhalten sich die 41-Jährige und ihr Liebster angeregt oder schauen verliebt auf Malcolm hinab. Für den gemeinsamen Spaziergang waren die dunkelhaarige Beauty und der 39-jährige Komiker auch leger gekleidet. Olivia überzeugte in einer schwarzen Pullover-Hosen-Kombi, während sich John für Jeans und ein blaues Shirt entschied.

Erst vor wenigen Tagen hatte die X-Men-Darstellerin ihren Fans auf ihrem Instagram-Account einen ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag gewährt. So teilte Olivia ein kurzes Video von sich, in dem sie Malcolm auf dem Arm hält. "Mein Körper hat sich noch nicht wieder zurückgebildet, aber er hat diesen Jungen erschaffen, also habe ich nur Liebe für ihn", schrieb sie zu dem Clip.

Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und Malcolm Hiệp Mulaney im März 2022

Anzeige

Instagram / johnmulaney John Mulaney und sein Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn und ihr Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de