Olivia Munn (41) und John Mulaney (39) befinden sich im absoluten Elternglück! Vor einigen Monaten hatte die hübsche Schauspielerin verkündet, dass sie und der Komiker ein Paar sind. Recht schnell krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes – Sohnemann Hiệp. Ihr kleines Familienglück genießen die beiden aber lieber still und heimlich. Doch wie ein Insider jetzt verriet – ihr erstes Baby hat Olivia und John noch enger zusammengeschweißt!

Das plauderte eine Quelle gegenüber E! News aus. "Olivia und John sind sich seit der Geburt ihres Sohnes viel näher kommen", so der Informant. Besonders die "Violet"-Darstellerin sei ganz vernarrt in ihren Partner und liebe es, ihn in seiner Rolle als Vater zu sehen. Im Alltag mit Baby sei John ihr eine große Stütze.

"Es war eine große Umstellung für Olivia und er hat versucht, dass sie sich so wohl wie möglich fühlt." Der Komiker sei für seine Liebste so was wie ihr Fels in der Brandung – denn erst vor einigen Tagen hatte Olivia via Instagram offenbart, dass sie beim Stillen ihres Sohnes an ihre Grenzen kommt.

Getty Images Olivia Munn im Mai 2021 in Kalifornien

Getty Images John Mulaney, Comedian

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn und ihr Baby

