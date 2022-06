Wilson Gonzales Ochsenknecht hat sich Zeh doppelt gebrochen

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) konnte nichts davon abhalten, den Deutschen Filmpreis zu besuchen! Am Freitag fand die Veranstaltung nach zwei Jahren Pause wieder statt und lockte alles, was in der deutschen Filmszene Rang und Namen hat auf den roten Teppich nach Berlin. Manch einer nutze die Gelegenheit mal wieder für den ganz großen Auftritt. So auch Wilson – dabei ist er eigentlich verletzt!

Das verriet er im Gespräch mit BZ: Der Schauspieler habe sich einen doppelten Zehenbruch zugezogen. Mit seiner Schuhwahl versuche er jetzt auf dem Event, das Manko zu kaschieren – er trug zu seinem All-Black-Look aus Jeans, Hemd und Sakko ebenfalls schwarze, grobe Stiefel von Dr. Martens. Allzu schlimm scheint Wilsons Fuß aber sowieso nicht zu schmerzen: Auf Instagram zeigte er, wie er mit weiteren Schauspielern per Rad zur Verleihung fuhr – da allerdings noch mit schonendem Gesundheitsschuh.

Zuletzt war Wilson in der familieneigenen Dokusoap Diese Ochsenknechts zu sehen, in dem der Alltag rund um Natascha (57), Jimi Blue (30) und Cheyenne (21) begleitete wurde. Aber auch in diversen Fernsehproduktionen spielte der ehemalige "Die wilden Kerle"-Darsteller in den vergangenen Jahren mit. Einen Filmpreis konnte er jedoch noch nicht gewinnen.

Anzeige

Instagram / clelia_sarto_official Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Juni 2022 in Berlin

Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de