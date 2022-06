Adeles Fans sind stinksauer: Was ist mit der Las-Vegas-Tour?

Adele (34) versetzt ihre Fans in Aufruhr. Eigentlich hatte die Sängerin für dieses Jahr große Pläne: Von Januar bis April sollte sie ihre eigene Show in Las Vegas aufführen. Doch dann meldete sie sich unter Tränen und verkündete, dass die Auftritte verschoben werden müssen – wegen der aktuellen Gesundheitskrise sei es zu Verzögerungen gekommen. Seitdem schweigt Adele aber hartnäckig zu den Ersatzterminen – und macht ihre Fans damit ganz schön wütend!

Auf Instagram teilte die Musikerin jetzt einen Beitrag, unter dem sie sich riesig auf ihren kommenden Auftritt im Hyde Park in London freute und eine Show ankündigte, die die Fans "von den Socken" hauen werde. "Willst du mich verarschen? Und du sagst immer noch nichts zu Vegas? Ich bin enttäuscht von dir", echauffierte sich ein User in den Kommentaren. Und damit ist er nicht alleine: "Komm schon, was ist mit denen, die Tickets für Las Vegas haben?" und "Kein Vegas-Update? Es ist fünf Monate her!", waren nur einige der erzürnten Fan-Reaktionen.

Adele hatte im Februar versprochen, ihre Dauer-Tour definitiv noch in diesem Jahr nachholen zu wollen – doch das könnte jetzt am Veranstaltungsort scheitern und die Auftritte doch ganz abgesagt werden. Denn anscheinend entließ der Caesars Palace, wo die Shows geplant waren, alle Mitarbeiter über den Sommer. Und eine aktuelle Alternative für Adeles Konzerte gebe es nicht.

