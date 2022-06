Anne Wünsche macht aus anstehender Entbindung eine Verlosung

Anne Wünsche (30) steckt mitten im Schwangerschaftsendspurt! Im Oktober verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Auch Annes Töchter Miley und Juna freuen sich total auf ihren Halbbruder. Nun kann es nicht mehr lange dauern, bis der kleine Sávio Elio das Licht der Welt erblickt – doch auf den letzten Metern ihrer Schwangerschaft hat die werdende Dreifach-Mama eine Idee: Anne macht aus ihrer Entbindung eine Verlosung für ihre Follower!

Am Samstag erklärte Anne via Instagram-Story, dass sie der Geburt ihres Sohnes gespannt entgegenfiebert. Um es auch für ihre Community spannend zu machen, hat die 30-Jährige deshalb eine Idee. "Wir können ja einfach so eine tägliche Wette machen, wo ihr einfach abstimmt", überlegte sie sich und fügte hinzu, dass ihre Fans bei dem Ratespiel sogar etwas gewinnen können. So will die einstige Laiendarstellerin bis zur Entbindung jeden Tag zwei Follower auswählen, die für den jeweiligen Tag richtig gestimmt haben. Kommt das Baby heute oder nicht?

Allzu ernst sollen Annes Fans das Entbindungsgewinnspiel jedoch nicht nehmen. "Das Ganze gilt natürlich nur als Unterhaltung. Er kommt natürlich dann, wenn er dazu bereit ist", versicherte sie – denn offenbar gab es einige böse Stimmung zu ihrer Idee. "Wer nicht mitmachen möchte, muss nicht. Aber gönnt uns bitte den Spaß", erklärte sie weiter.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 39. Schwangerschaftswoche, Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

