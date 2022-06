Anne Wünsche (30) ist bereit! Die Töchter der Influencerin dürfen sich schon bald über einen neuen Spielgefährten freuen: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) erwarten nämlich momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar bekommt einen Jungen. Lange dürfte es bis zur Geburt aber nicht mehr dauern – dagegen hat Anne offenbar nichts!

Auf Instagram teilte Anne ein Foto mit der Aufschrift "Ready to pop" (z. Dt.: "Bereit zum Platzen") und offenbarte, dass es von ihr aus langsam losgehen könnte. Das wiederholte sie eindrücklich in ihrer Story: "Lieber Sávio, du darfst gerne kommen. Wir warten schon sehnsüchtig auf dich." Scheint so, als ob Anne sich die Geburt sehnlichst herbeiwünscht.

Vor wenigen Tagen erst gab Anne preis, dass ihr die Schwangerschaft in der letzten Etappe ein wenig zu schaffen macht. Durch die aktuelle Hitze habe sie Kreislaufbeschwerden. "Hochschwanger im Sommer ist schon eine Herausforderung", meinte die 30-Jährige.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche während ihrer Schwangerschaft

