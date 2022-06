Drei Jahre verliebt: Olivia Culpo schwärmt von ihrem Freund

Olivia Culpo (30) ist bis über beide Ohren verliebt! Anfang des Jahres 2019 beendet das Model die On-off-Beziehung mit Danny Amendola (36), weil er beim Fremdflirten erwischt wurde. Nach der Trennung fand sie Trost bei Christian McCaffrey (26). Mit dem Footballspieler ist sie seitdem glücklich wie noch nie, weil die beiden so viele Gemeinsamkeiten haben. Zum dritten Jahrestag teilte Oliva jetzt süße Worte.

Auf Instagram postete sie einige Pärchenbilder und verriet auch etwas über ihr erstes Treffen: Zwei Freunde hätten die beiden miteinander verkuppelt – und obwohl Olivia nicht auf der Suche nach einer Beziehung gewesen sei, habe es gefunkt. "Ich bin so dankbar für die Stimme in mir, die mir sagte, ich solle der Liebe noch eine Chance geben", schwärmte sie. In Christian habe die ehemalige Miss Universe dann nämlich ihren Seelenverwandten gefunden: "Danke, dass du mein Fels bist und meinen Glauben an die Liebe wiederhergestellt hast. Du bist alles, was ich mir je erträumt habe und mehr."

Auch Christian nahm das schöne Ereignis zum Anlass, seiner Liebsten unter süßen Fotos einige Worte zu widmen. "Kaum zu glauben, dass es schon drei Jahre mit meinem besten Freund sind", schwelgte er in Erinnerungen. Der NFL-Profi sei so dankbar, dass die Schönheitskönigin immer an seiner Seite bleibe und ihn tagtäglich inspiriere.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey

Instagram / christianmccaffrey Christian McCaffrey und Olivia Culpo

