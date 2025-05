Kein Streit? Olivia Culpo und Schwestern posieren glücklich

Die Culpo-Schwestern haben ihren Streit wohl beigelegt. Nachdem die drei sich wegen Olivias (33) Babyparty in die Haare bekommen hatten, herrschte Funkstille. Doch jetzt zeigen sie sich bei Instagram wiedervereint. Die ehemalige Miss Universe postete ein Bild, auf dem sie innig von ihren Schwestern Sophia und Aurora geknuddelt wird. Entstanden ist das wohl auf ihrer zweiten Babyparty, denn dazu gehört eine ganze Reihe von Fotos, die die elegante Location und besondere Momente zeigen. Damit dürften die Mädels der Annahme, es handle sich um einen größeren Streit, den Garaus gemacht haben.

Olivias erste Babyparty fand in deutlich kleinerem und privaterem Rahmen statt. Wie ihre Schwester Aurora im Podcast "Casual Chaos" erzählte, musste sie diese aber absagen, weil sie am selben Wochenende Geburtstag hatte. Für Olivia sei das in Ordnung gewesen. Als dann aber auch Sophia absagte, wurde die 33-Jährige sauer. "Sie hat es auf uns geschoben, als ob wir die schlimmsten Schwestern wären [...]: 'Ich tue alles für euch. Ihr tut nichts für mich'", erinnerte Aurora sich. Die drei Wochen nach der Party haben die Geschwister sich dann angeschwiegen. Das Model war aber schon sicher, dass Olivia sich wieder einkriegt, denn wegen der Schwangerschaft sei sie schlicht emotional.

Olivia erwartet derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Mann Christian McCaffrey (28). Die Schwangerschaft verkündeten die Schönheitskönigin und der NFL-Profi nur wenige Monate nach ihrer Traumhochzeit. Den Bund fürs Leben schlossen die beiden gleich zweimal, zunächst standesamtlich und wenige Tage später bei einer großen kirchlichen Hochzeit. Die Braut präsentierte dabei gleich mehrere Hochzeitskleider, aber in ihrer eigentlichen Robe bei der Trauung habe sie sich besonders wohlgefühlt, wie Olivia Vogue erzählte: "Ich habe mich nie schöner gefühlt als in meinem Hochzeitskleid und unter meinem Schleier. Ich wollte wirklich, dass die Schlichtheit der einzelnen Komponenten perfekt harmoniert."

Getty Images Aurora, Olivia und Sophia Culpo in New York City 2022

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

