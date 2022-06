Gewusst? Lena Meyer-Landrut landet einen TikTok-Hit in Japan

Lena Meyer-Landrut (31) feiert einen Erfolg am anderen Ende der Welt! In der letzten Zeit wurde es eigentlich etwas ruhiger um die Sängerin: Nachdem sie sich 2020 von Social Media zurückzog und auch eine musikalische Pause einlegte, sagte sie im vergangenen April auch noch ihre für dieses Jahr geplante Tour ab. Jetzt brachte Lena aber einen neuen Song raus – und landete mit einem alten einen TikTok-Hit in Japan!

Ihr 2019 erschienener Song "Life Was A Beach" geht in dem asiatischen Land nämlich gerade auf der Videoplattform TikTok viral: Tausende User laden Clips hoch, in denen sie eine bestimmte Choreografie mit ihren Händen zu dem Sommerlied aufführen. "Das ist schon irre und eine totale Parallelwelt. Ich kann es nur wenig fassen, weil es so weit weg und gefühlt gar nicht in unserer Realität ist", staunte Lena gegenüber dpa über ihren unerwarteten Erfolg.

Für die Absage ihrer Tour hatte die ESC-Gewinnerin zuletzt viel Kritik einstecken müssen – dennoch bereut sie ihre Entscheidung nicht. "Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich ganz klar damit", stellte Lena klar. Ihr Bauchgefühl sage ihr einfach, dass sie in der aktuellen Situation noch nicht in vollen Hallen spielen wolle.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

