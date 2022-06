In Paris: Madonnas Tochter Lourdes läuft auf Fashion Week

Lourdes Leon (25) zeigt sich mal wieder auf dem Laufsteg! Ihr Debüt als Model gab die Tochter von Madonna (63) vor vier Jahren auf der Fashion Week in New York. Seitdem konnte sie schon etliche Laufsteg- und Fotojobs an Land ziehen und begeisterte unter anderem in Kampagnen für Adidas oder Juicy Couture die Modefans. Jetzt modelte Lourdes auf der Fashion Week in Paris.

Am vergangenen Samstag präsentierte sie die neue Kollektion von Marine Serre, einer jungen Designerin aus Frankreich. In einem knallengen schwarzen Ganzkörperanzug mit Mondsichel-Print schritt Lourdes ganz cool über den Laufsteg. Ihre langen, rötlichen Haare ließ sie offen über ihre Schultern fallen. An Schmuck sparte der älteste Nachwuchs der Queen of Pop aber nicht: Sowohl ihr Hals als auch ihre Hüften und Handgelenke waren dick mit Goldschmuck behangen.

Unterstützt wurde Lourdes bei dem Job von ihrem Halbbruder Rocco Ritchie (21), der sie von der ersten Reihe aus anfeuerte. Später posierten die beiden noch zusammen im Backstagebereich. Der 21-Jährige trug dabei einen kamelfarbenen Anzug, seine Schwester zog in einem schwarzes, durchsichtiges Crop-Top, einer weiten Hose und der großen Sonnenbrille alle Blicke auf sich.

Backgrid / ActionPress Rocco Ritchie und Lourdes Leon in Paris, Juni 2022

Getty Images Lourdes Leon, Juni 2022 auf der Fashion Week in Paris

Backgrid / ActionPress Rocco Ritchie und Lourdes Leon, Juni 2022

