Dieses Mutter-Tochter-Gespann heizt seinen Followern ordentlich ein! Erst vor wenigen Wochen polarisierte Madonna (63) mit ihren freizügigen Fotos im Netz. Mit blanken Brüsten und prallem Hintern sorgte die Musikerin nicht nur bei ihren Fans für Aufsehen – sogar 50 Cent (46) meldete sich zu Wort, lästerte allerdings fies über die Sängerin. Davon lässt sich ihre Familie aber offenbar nicht irritieren. Nun zog auch Madonnas Tochter Lourdes (25) nach und posierte aufreizend im Netz!

Via Instagram teilte die 25-Jährige einige heiße Schnappschüsse. Darauf posiert Lourdes im knappen Bikini-Oberteil und auch untenrum wird der Promi-Spross nur von einem knappen Stück Stoff bedeckt. Ihre berühmte Mutter scheint an den Bildern Gefallen zu finden. Madonna postete das Foto ebenfalls – sogar mit Zusatz. Auf der Version der Queen of Pop ist auch noch sie selbst in einer transparenten Korsage und Netzstrumpfhosen zu sehen. "Wir sind in der Band!", schrieb die Queen of Pop zu dem Bild des Mutter-Tochter-Duos und bezeichnete ihren Nachwuchs in den Hashtags als ihre "bessere Hälfte".

Als Model konnte Lourdes nun schon einige Erfahrung sammeln. Anfang des Jahres machte sie mit einem Job für Marc Jacobs (58) von sich reden – der hatte sogar noch eine klare Botschaft. In dem Werbeclip machte sich die Beauty mit unrasierten Achseln für Körperbehaarung stark.

Instagram / madonna Madonna

Getty Images Lourdes Leon und Madonna im Februar 2011 in West Hollywood

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

