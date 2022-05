Sie ist tief verletzt! Josimelonie suchte bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment nach dem Mann fürs Leben. In Ronny Drewling schien die Blondine den Richtigen gefunden zu haben – und stand mit ihm in der TV-Show sogar schon vor dem Traualtar. Doch nach der geplatzten Hochzeit machte sie ihm schwere Vorwürfe: Ronny soll sie nämlich mit einer anderen Kandidatin betrogen haben. Jetzt legte Josi noch mal richtig nach!

In ihrer Instagram-Story teilte sie nun nicht nur gegen ihren Fast-Ehemann aus, sondern auch gegen ihre Show-Kollegin Isabella Detlaf. Denn mit der soll sich Ronny vergnügt haben. "Ich will Isabella gar nicht mehr bashen als Ronny, denn die sind beide widerlich, beide!", redete sich Josi in Rage. Für sie bestehe kein Zweifel, dass die beiden intim miteinander geworden sind – und das, obwohl Isabella und sie gut befreundet waren: "Es ist so widerlich, dass sie mir monatelang eine Freundschaft vorgespielt hat, und dann fickt sie meinen Verlobten am Tag vor der Hochzeit und nimmt mich am nächsten Tag noch in den Arm!"

"Das heißt, das erste Mal, wo die sich alleine hinter meinem Rücken getroffen haben, war die Nacht vor unserer Hochzeit", fasste Josi die Reihenfolge der Geschehnisse zusammen. Sie gab zudem zu bedenken, dass Ronny ihr am Tag der feierlichen Zeremonie noch eine Liebeserklärung gemacht hatte. "Aber am Tag vorher hat er mit einer anderen Frau im Hotel geschlafen", zeigte sie sich erschüttert.

Instagram / josimelonie Ronny Drewling und Josephine Jochmann, "Liebe im Sinn"-Pärchen

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, Reality-TV-Kandidatin

Instagram / josimelonie Josephine Jochmann, Kandidatin bei "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"

