Schwangere Mollie King mit süßem Babybäuchlein abgelichtet

Mollie King (35) präsentiert ihre Babykugel stolz auf offener Straße! Seit über vier Jahren ist die Sängerin bereits mit Stuart Broad zusammen – und für die beiden Turteltauben könnte es aktuell nicht besser laufen. Im Januar hielt der Cricket-Spieler um die Hand seiner Auserwählten an. Vor wenigen Tagen verkündete sie dann eine weitere erfreuliche Nachricht: Das Paar erwartet ein Baby! In einem sommerlichen Outfit konnte man nun einen Blick auf Mollies niedliche Babykugel werfen!

Paparazzi bekamen die werdende Mutter am Sonntag bei einem gemütlichen Spaziergang vor die Linse. Auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, sieht man die schwangere Blondine in einem weißen Blümchenkleid auf den Weg zu ihrer Arbeit – ihr immer praller werdendes Bäuchlein setzt sie dabei gekonnt in Szene. Denn an der Bauchpartie konnte man ihre wachsende Körpermitte unter dem sonst so luftigen Sommerkleid schon gut erkennen.

Dass Mollie und Stuart in freudiger Erwartung sind, teilte die Musikerin in einem niedlichen Instagram-Post mit ihren Fans. "Stuart und ich freuen uns so, euch mitzuteilen, dass wir in diesem Jahr ein Baby erwarten. Wir sind überglücklich", schrieb sie zu dem Schnappschuss, auf dem ihr Liebster ihr liebevoll auf den Babybauch küsst.

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad

Getty Images Mollie King, Sängerin

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad im Juni 2022

