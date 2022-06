Nach Verlobung: Mollie King verkündet erste Schwangerschaft!

Mollie King (35) könnte momentan vermutlich nicht glücklicher sein! Die Sängerin und der Cricket-Spieler Stuart Broad sind nun schon – mit einer halbjährigen Unterbrechung – seit über vier Jahren ein Paar. Im Januar dieses Jahres wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Der Beau hielt um die Hand seiner Angebeteten an. Doch damit nicht genug! Jetzt erfreuten die beiden ihre Fangemeinde schon wieder mit tollen Nachrichten: Mollie und Stuart bekommen ein Baby!

Auf Instagram teilte Mollie ein Foto, auf dem sie mit einem deutlich sichtbaren Babybauch posiert – ihr Schatz kniet vor ihr und gibt ihrem Bäuchlein einen liebevollen Kuss. "Stuart und ich freuen uns so, euch mitzuteilen, dass wir in diesem Jahr ein Baby erwarten. Wir sind überglücklich!", schrieb die "Back to You"-Interpretin unter den Beitrag.

Mollies Fans freuten sich riesig mit ihr und überbrachten ihre herzlichen Glückwünsche in der Kommentarspalte. "Das sind so tolle Nachrichten! Ich freue mich so für euch", verlieh eine aufgeregte Followerin ihrer Freude beispielsweise Ausdruck.

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad im Januar 2021

Getty Images Mollie King, Sängerin

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad

Denkt ihr, Mollie wird bald weitere Details zur Schwangerschaft verraten? 19 Stimmen 10 Ja, sicherlich! 9 Nee, sie genießt die Zeit jetzt bestimmt nur für sich.



