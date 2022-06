TV-Luft geschnuppert: Wird Kader Loths Mann Reality-Star?

Bekommt Kader Loth (49) im TV fortan immer familiäre Unterstützung? Die Berlinerin ist im Reality-TV nicht mehr wegzudenken. In nahezu allen erdenklichen Formaten hat sie schon für ordentlich Unterhaltung gesorgt. In wenigen Wochen wird sie sogar zusammen mit ihrem Mann Ismet Atli ein Abenteuer vor laufender Kamera wagen – das Duo geht zu Das Sommerhaus der Stars. Zum ersten Mal traut sich Ismet mit seiner Liebsten ins TV – aber offenbar könnte er bald häufiger zu sehen sein. Kader verriet Promiflash: Ihr Liebster will in dem Business groß rauskommen.

"Für meinen Mann Ismet war 'Das Sommerhaus der Stars' das erste große TV-Format – diese neue Situation war fällig für unsere Beziehung. Eigentlich bin ich es ja gewohnt, seit Jahren allein in TV-Formaten aufzutreten", erzählte die 49-Jährige im Promiflash-Interview. Aber offenbar hat der Unternehmer Blut geleckt – und möchte in Zukunft öfters im Reality-TV-Geschäft mitmischen. "Er will nach dem Sommerhaus vom Juwelier zum Reality-Star aufsteigen und an anderen TV-Formaten teilnehmen", plauderte Kader aus. Aber wirklich mit seiner Frau zusammen? Der Beziehungsstatus der beiden ist nach der Paar-Challenge noch gar nicht klar. "Ob wir nach 'Das Sommerhaus der Stars' noch miteinander reden – werden wir sehen", ließ es die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin offen.

Bei der Eröffnung der Bellucci-Bar in Berlin teaserte Kaders Partner sogar selbst an, dass die Ausstrahlung spannend wird. "So viel darf ich nicht verraten, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wenn ich jetzt zurückdenke – oh mein Gott. Ich denke mir: Das bist du doch nicht, Easy. Eine Katastrophe", reflektierte Ismet, der sich privat Easy nennt, sein Verhalten.

Ismet Atli und Kader Loth

Ismet Atli und Kader Loth

Ismet Atli und Kader Loth im Madame Tussauds in Berlin

