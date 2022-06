Die Sommerhaus-Fans können sich anschnallen! Schon bald wird das Reality-Format, in dem sich Promi-Paare vor laufender Kamera einer großen Belastungsprobe aussetzen, wieder im TV zu sehen sein. Die Dreharbeiten sind bereits beendet. Unter anderem die Bauer sucht Frau-Stars Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) nehmen in diesem Jahr teil. Auch Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli geben sich die Ehre. Im Promiflash-Interview gibt die Reality-TV-Queen sogar schon einen Vorgeschmack: Mit ihrem Mitbewohner Eric Sindermann (33) geriet Kader ordentlich aneinander!

Bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin sprach die 49-Jährige mit Promiflash und plauderte über Dr. Sindsen und das Sommerhaus aus. "Ich habe mich mit ihm gleich am ersten Tag gestritten. Ich weiß nicht, ob er über mich gelästert hat, da bin ich gespannt." Eric habe sie sehr enttäuscht und zwischenzeitlich ihr Vertrauen missbraucht. "Es war schwer für Eric, die Krone abzulegen. Das war sehr schwierig, so viel kann ich schon mal verraten", berichtete sie über das Verhalten des einstigen Ex on the Beach-Teilnehmers.

Doch sind Kader und Eric nach den Dreharbeiten verfeindet? "Jetzt sind wir okay, weil ich nicht weiß, was hinter meinem Rücken alles abgegangen ist", merkte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin an, stellte aber infrage, "ob er danach noch auf die Straße gehen kann, ohne gesteinigt zu werden...".

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth und Ismet Atli, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTLZWEI/Karl Vandenhole Reality-TV-Queen Kader Loth

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

