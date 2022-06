"Take Me Out"-Baby: Svenja zeigt erstmals ihren Sohn Fin

Wie sieht das Take Me Out-Baby eigentlich aus? Diese Frage haben sich die Fans von Svenja und Steve bestimmt schon gestellt! Nachdem die zwei sich in der Kuppelsendung kennengelernt und verliebt haben, wurden sie ein Paar und bekamen schließlich ein gemeinsames Kind – Sohnemann Fin. Zwar gewährt die Influencerin ihren Followern viele Einblicke in ihr Familienleben, das Gesicht ihres Babys hat sie dabei aber nie gezeigt. Doch jetzt durfte Svenjas Community erstmals ein bisschen mehr von Fin sehen!

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Abonnent von der Mama wissen, wie der kleine Mann denn aussieht. Als Antwort gab es tatsächlich ein süßes Foto von Svenja mit Fin – auf dem man sein halbes Gesicht sehen kann! Dazu erklärte sie: "Der kleine Mann kommt irgendwie nicht wirklich nach uns. Er hat superhelle blaue Augen und helles Haar, was sogar einen Rotstich hat!"

Weiter verriet die Brünette: "Man kann aber sagen, dass er den Mund eins zu eins von Steve hat und meine Augenform... Ach ja! Fin hat sowohl links als auch rechts ein Grübchen, richtig goldig, wenn er lacht!" Denkt ihr, sie wird irgendwann noch mehr von ihrem Sohn zeigen? Stimmt ab!

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrem Partner Steve

