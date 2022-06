Wilson Gonzalez Ochsenknecht liebt sein Dasein als Onkel

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) genießt es, Onkel zu sein. 2013 durfte sich der Schauspieler zum ersten Mal über Nachwuchs bei seinen Geschwistern freuen. Die Tochter seines Halbbruders Rocco Stark (36) erblickte das Licht der Welt. 2021 sowie im vergangenen Jahr gab es dann erneut Familienzuwachs bei den Ochsenknechts: Bruder Jimi (30) und Schwester Cheyenne (21) wurden zum ersten Mal Eltern. Wilson hingegen hat noch keine eigenen Kinder. Doch wie er jetzt verriet, genieße er das Dasein als Onkel in vollen Zügen.

"Das Geile ist, ich kriege die Kinder nur, wenn es ihnen gut geht – und geb sie ab, wenn es ihnen schlecht geht", plauderte der 32-Jährige im Interview mit Bunte aus. Doch der einstige "Die Wilden Kerle"-Star findet vor allem an einer Sache besonders Gefallen: Das Kaufen von Geschenken. "Was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich in den Spielzeugladen zu laufen und denen Geschenke zu kaufen. Weil man findet immer das Richtige", erzählte der TV-Star.

Den Wunsch nach eigenen Kindern hegt der Schauspieler derzeit hingegen offenbar nicht. 2020 stellte Wilson gegenüber Bunte klar, dass er nicht vorhabe, in naher Zukunft eine Beziehung einzugehen. "Ich will jetzt erst mal ein paar Jahre alleine sein, mein Leben ist auch ohne Partnerin schön", betonte der Filmstar.

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

ActionPress Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

ActionPress Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

