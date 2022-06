"Geht an die Kräfte": Baby Ilvi hält Jana Schölermann wach

Jana Schölermann (35) leidet unter Schlafentzug. Im Dezember des vergangenen Jahres machte die Geburt der kleinen Ilvi das Familienglück der Schauspielerin und ihrem Ehemann Thore (37) komplett. Während der Moderator von den Qualitäten seiner Liebsten als Mama schwärmt, hat diese jedoch mit Schlafmangel zu kämpfen. Wie Jana nun verriet, schlafe ihre Tochter momentan nachts nicht mehr durch und halte sie so wach.

In ihrer Instagram-Story plauderte die 35-Jährige aus, dass derzeit nicht mehr zum Schlafen komme. Seit ihre Tochter Ilvi krank war, sei ihr Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander, weshalb sie nachts ständig wach werde. "Wenn sie dann eingeschlafen ist und ich mich hinlege, ist sie eigentlich danach fast eine halbe Stunde später wieder wach. Dadurch schlafe ich natürlich auch gar nicht mehr", schilderte Jana die Situation. Der Schlafmangel gehe ihr inzwischen an die Kräfte. "Deswegen muss ich es jetzt echt nutzen und jede Sekunde, wenn sie schläft, auch schnell schlafen", erzählte sie.

Dennoch möchte die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin ihr neues Leben als Mama nicht mehr missen. Erst vor wenigen Wochen widmete sie ihrer Tochter auf Instagram ein paar emotionale Zeilen. "Heute vor genau sechs Monaten durften wir dich zum ersten Mal in den Armen halten und seitdem ist nichts mehr wie vorher: Auf einmal macht alles im Leben Sinn und fühlt sich so richtig an!", schrieb Jana anlässlich des sechsmonatigen Geburtstags der kleinen Ilvi.

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Baby und Hund Rudi

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit Töchterchen Ilvi

ActionPress Jana Schölermann im September 2021

