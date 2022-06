Jana (35) und ihr Mann Thore Schölermann (37) begrüßten im vergangenen Dezember ihre erste Tochter Ilvi auf der Welt. Der Moderator schwelgt seither im Familienglück und teilt regelmäßig süße Schnappschüsse im Netz. Auch wenn er anfangs beruflich etwas kürzertrat, ist er jetzt wieder voll dabei! Da kann es schon mal vorkommen, dass die Synchronsprecherin den Haushalt mit Hund und Baby alleine schmeißen muss! Im Promiflash Interview schwärmte Thore von seiner Frau in ihrer neuen Rolle als Mama!

Auch wenn es das erste Kind des Paares ist, scheinen sie sich schnell in die Eltern-Rolle eingefunden zu haben: "Vor allem, was mich so glücklich macht, ist zu sehen, was Jana für eine tolle Mama ist! Also sie macht sich zwar viele Gedanken, aber sie macht das ganz toll!", schwärmt der The Voice Kids-Moderator gegenüber Promiflash. Er versuche, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen, aber dass Jana ihm diesbezüglich sehr entgegenkommt, weiß der 37-Jährige zu schätzen: "Und sie hält mir ja auch den Rücken frei, weil ich ja trotzdem unterwegs bin."

Das Leben des Paares hat sich durch die Geburt ihrer Tochter zwar komplett auf den Kopf gestellt, dennoch genießen die beiden diese Zeit in vollen Zügen. Trotz der Anstrengung im Alltag überwiegen die wertvollen Momente, die sie als Familie erleben, weshalb sich das Paar keine Unterstützung einer Nanny suchen möchte: "Wir haben keine Nanny und das war uns auch ganz wichtig", machte Thore deutlich.

Jana und Thore Schölermann

Jana Schölermann, Schauspielerin und Mama

Jana und Thore Schölermann mit Töchterchen Ilvi und ihrem Hund

