Topfit? Queen diese Woche schon zum zweiten Mal unterwegs

Ist die Queen (96) wieder in ihrer alten Form? In den vergangenen Monaten versetzte die britische Monarchin ihre Fans immer wieder mit gesundheitlichen Problemen in Sorge. Große Veranstaltungen, wie unter anderem mehrere Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum, musste die Regentin absagen. Doch nun scheint sie auf dem Weg der Besserung zu sein: Schon zum zweiten Mal in dieser Woche nahm die Queen einen öffentlichen Termin wahr!

Derzeit verweilt die 96-Jährige im Palace of Holyroodhouse, ihrer offiziellen königlichen Residenz in Schottland. Auch dort wird das Platin-Jubiläum gefeiert – und dabei zeigte sie sich bei ihrer zweiten Veranstaltung bestens gelaunt. Strahlend beobachtete die Queen eine Parade der Armee, der Marine und der Luftwaffe im Palastgarten. Anschließend überreichte sie traditionsgemäß dem Generalmajor den Schlüssel zum Edinburgh Castle. Dabei trug das britische Staatsoberhaupt ein Kostüm in Pastell-Lila und stützte sich auf ihren Gehstock.

Außerdem ist die Queen auch wieder fit genug, um einem ganz besonderen Hobby nachzugehen: Sie kann endlich wieder hoch zu Ross sitzen. "Die Königin hat das Reiten in den vergangenen neun Monaten vermisst!", berichtete eine Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth in Aberdeenshire

