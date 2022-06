Comeback nach Krankheit: Chiara Ferragni ist stolz auf Fedez

Chiara Ferragni (35) ist zu Tränen gerührt. Vor wenigen Monaten gab der Ehemann der Influencerin, Fedez (32), bekannt, dass er schwer erkrankt ist. Bei dem Musiker wurde ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entdeckt. Seit seiner Diagnose kämpft der Rapper gegen seine Krankheit an. Nun konnte er offenbar erste Erfolge verbuchen: Fedez trat wieder bei einem Konzert auf und seine Gattin Chiara platzte vor Stolz.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige einen Clip, der ihren Mann auf der Bühne zeigt. Auch die Bloggerin war in dem Video zu sehen. Sichtlich gerührt verfolgte die zweifache Mutter den Auftritt ihres Liebsten. "Vor drei Monaten, zum Zeitpunkt deiner Diagnose, schien es unmöglich, dass du nach deiner Operation auf diesem Konzert auftreten kannst", schrieb Chiara zu der Aufnahme. Zudem betonte die Unternehmerin, dass sie sehr stolz auf ihren Liebsten sei.

Fedez' Erkrankung scheint das Paar einander wieder nähergebracht zu haben. Noch vor der Diagnose hatten die beiden bekannt gegeben, dass es in ihrer Ehe kriselt. Im Mai jedoch machte der 32-Jährige seiner Frau eine emotionale Liebeserklärung: "Vor fünf Jahren habe ich dich in der Arena von Verona gefragt, ob du mich heiraten möchtest. Heute stehen wir hier und wissen, dass wir – komme, was wolle – immer füreinander da sind."

