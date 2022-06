Baustellenstress: Wayne Carpendale nahm Auszeit von Familie

Auch Wayne Carpendale (45) braucht mal etwas Abstand von seiner Familie! Der Moderator hat in Annemarie (44) seine große Liebe gefunden: Die beiden heirateten 2013, fünf Jahre später kam ihr Sohn Mads zur Welt. Seitdem teilt das Ehepaar gerne Einblicke in ihren Familienalltag und zeigt der ganzen Welt, wie glücklich sie miteinander sind. Doch jetzt gab es wohl auch bei den Carpendales mal etwas Streit: Wayne flüchtete nach Österreich.

Grund für den Stress ist die Baustelle des Paares, wie er Bild berichtet. "Wir bauen gerade ein Haus in München, das nächsten Monat hoffentlich fertig wird. Es war zu viel", erzählte er erschöpft. Deswegen entschied sich Wayne, dem Stress mal zu entkommen und zehn Tage lang in einem Hotel in Österreich zu fasten: "Ich brauchte mal einen Abschalt-Moment." Abgenommen habe er dabei zwar nicht sehr viel, positiv war die Erfahrung trotzdem. "Aber dafür ist der Kopf wieder freier", erklärte der Schauspieler.

Auch im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hatte er Barbara Schöneberger (48) schon von den aktuellen Unstimmigkeiten in seiner Familie berichtet – beim Bau ginge nämlich einiges schief. "Da standen wir also alle da und haben uns angeschrien und einander gegenseitig die Schuld daran gegeben", berichtete der Sohn von Howard Carpendale (76) über einen Fehler in der Planung. Bis jetzt hätten sie jedoch immer eine Lösung für jedes Problem gefunden.

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, Juni 2022 auf der Baustelle

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Instagram / annie_carpendale Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im April 2022

