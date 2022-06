Neu-Eltern: Serkan Yavuz und Samira geraten an ihre Grenzen

Mit Baby Nova läuft nicht immer alles so rund! Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) sind Ende Mai erstmals Eltern geworden. Das Bachelor in Paradise-Paar durfte sich über eine Tochter namens Nova Skye Sya freuen. Die Anfangszeit sei ziemlich entspannt gewesen, betonten die TV-Bekanntheiten zunächst. Doch das hat sich nun wohl geändert: Samira und Serkan kommen mittlerweile auch an ihre Grenzen!

Der Grund: Die Kleine habe Schrei-Attacken! "Es ist für uns eine ungewohnte Sache. Wir wussten nicht, was los war, und das bringt einen echt zur Verzweiflung", erzählte Serkan deutlich erschöpft in seiner Instagram-Story. Die Neu-Eltern hätten alles gecheckt – die Windeln, Hunger, Bauchschmerzen – aber Nova wollte einfach nicht aufhören zu schreien.

Auch Samira meldete sich bei ihren Followern und erzählte, wie sie ihre Tochter dann doch noch beruhigen konnte. Die Influencerin musste Nova in einer Trage ganz nah an sich tragen und ständig in Bewegung bleiben. Der nahe Körperkontakt schien zu helfen.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova im Juni 2022

