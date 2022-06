Vergangenen Woche erblickte der erste Nachwuchs der beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) das Licht der Welt. Die Geburt ihrer Tochter Nova Sky Sya ist nach Berichten der beiden sehr angenehm verlaufen, ohne weitere Komplikationen. Die drei genießen nun in vollen Zügen ihr neues Familienglück. Im Netz teilt Samira voller Stolz private Einblicke ihrer intensiven Kuschelzeit!

Samira scheint das Gefühl, eine frischgebackene Mutter zu sein, in vollsten Zügen zu genießen und möchte dieses Glück auch ihren Fans nicht vorenthalten. So meldete sie sich jetzt aus dem Wochenbett in ihrer Instagram-Story mit einem süßen Schnappschuss, auf dem ihre Tochter auf ihrer Brust liegt und sie liebevoll ihren Kopf streichelt. Darunter schwärmte die 28-Jährige: "Frisch geduscht, Wimpern ab, Kuscheln mit Babymaus, ich liebe es."

Die intensive Zeit mit ihrer Erstgeborenen scheint der Mama so gut zu gefallen, dass sie weiteren Nachwuchs nicht ausschließen kann: "Obwohl ich zum Ende hin sagte, ich will danach keine Kinder mehr, kann ich mir das jetzt recht gut vorstellen." Doch erst einmal genießt die kleine Familie weiterhin ihre Zeit zu dritt.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, November 2021

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

