Helikopterflug: Rebel Wilson und Ramona machen Action-Date!

Rebel Wilson (42) schwebt im Moment im absoluten Liebesglück! Die australische Schauspielerin hat Anfang Juni verkündet, dass sie neu verliebt ist: Nach einigen Beziehungen zu Männern hat die Pitch Perfect-Darstellerin nun in ihrer Partnerin Ramona Agruma die große Liebe gefunden. Im Moment genießen die Turteltauben eine Reise durch viele verschiedene Länder – inklusive cooler Dates: Rebel und Ramona machten jetzt einen Helikopterflug in Island!

In ihrer Instagram-Story teilte Rebel jetzt einige Eindrücke von diesem besonderen Ausflug: Beispielsweise postete die "Senior Year"-Darstellerin ein Foto, auf dem Ramona und sie in Bademänteln und dicken Jacken vor einem roten Helikopter stehen. "Wir versuchen cool auszusehen, während wir frieren", schrieb die 42-Jährige zu der Aufnahme. Zudem teilte sie einen Clip, in dem sie die Landschaft Islands aus schwindelerregender Höhe präsentiert.

Aber Island ist nicht der erste traumhafte Stopp, den Rebel und Ramona während ihrer Reise einlegten: Beispielsweise spazierten die beiden Frauen schon in luftigen Sommer-Outfits durch Italien und genossen warme Abende in Frankreich. Und auf den Urlaubsfotos strahlen die beiden immer wieder um die Wette.

