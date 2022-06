Während der Geburt: Wo wird Anne Wünsche ihre Kinder lassen?

Bei Anne Wünsche (30) kann es jederzeit losgehen! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet zurzeit ihr drittes Kind: Gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) darf sie schon bald ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Influencerin hat schon die Kliniktasche gepackt: Aber was macht Anne eigentlich mit ihren Töchtern, während sie im Krankenhaus ist?

Das wollte ein neugieriger Fan von der 30-Jährigen im Zuge einer Instagram-Fragerunde wissen. "Ich habe drei Notfallkontakte, auch wegen der Hunde", erklärte Anne daraufhin. Die können dann offenbar einspringen, wenn die Entbindung so weit ist. "Ich hoffe, alles ist gut und ich darf nach der Geburt wieder gehen. Dass ich wirklich nur zum Entbinden ins Krankenhaus muss", zeigte sich die Laiendarstellerin hoffnungsvoll.

Wenn es so weit sein sollte, wird Anne ihren Fans auf jeden Fall Bescheid geben, wie sie bereits ankündigte. Zurzeit hält sie diese im Netz stetig auf dem Laufenden – und lässt sie sogar an ihrer Schwangerschaft etwas gewinnen! Sie können jeden Tag abstimmen, ob sie glauben, dass Annes Sohn am nächsten Tag kommt. Aus den richtig liegenden Anhängern wählt die Blondine dann welche aus, die einen Gewinn abstauben.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

