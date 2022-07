"Bin am Platzen": Schwangere Anne Wünsche will nicht mehr

Anne Wünsche (30) gibt ihr vermutlich letztes Schwangerschaftsupdate vor der Geburt! Im Oktober verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es das dritte Kind. Mit dem Thema Baby und Geburt kennt sie sich also eigentlich aus – trotzdem musste sie während ihrer Schwangerschaft so manche Belastung in Kauf nehmen. Auf Social Media ließ Anne die Strapazen nun Revue passieren und freut sich auf ihren Kleinen!

Via Instagram meldete sich Anne nun mit einem ehrlichen Text bei ihren Followern und verriet, dass die Geburt bereits eingeleitet wurde – bis dahin war es für die 30-Jährige jedoch nicht immer ein leichter Weg. "40. Woche und kurz vorm Platzen. [...] Nach dem Wohnungsbrand, sechs Wochen Hotel, alles wieder aufbauen, monatelanger Kampf um Mimi, Einschläferung, jetzt die Blutwerte. Ich möchte einfach nicht mehr und bin am Ende meiner Kräfte", erklärte die werdende Dreifach-Mama im Netz und teilte dazu ein Bild, wie sie bereits samt Wehenschreiber im Krankenhausbett auf ihren Sávio Elio wartet.

Nach der schweren Zeit ist Anne jedoch voller Zuversicht und freut sich auf die Zeit mit ihrem dritten Kind. "Bald haben wir es geschafft und bald darf ich dich im Arm halten, dich betrachten und abknutschen", freute sie sich weiter. Nun kann es also nicht mehr lange dauern, bis sie und Karim ihren Sprössling endlich begrüßen können.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

